В Кандалакше библиотека станет центром притяжения для молодёжи

Библиотека Кандалакши станет центром притяжения для молодёжи – решение о модернизации учреждения уже в этом году озвучил губернатор Андрей Чибис по итогам встречи с молодёжным активом города.

Глава региона работал вчера в Кандалакше, где состоялось выездное заседание правительства. Андрей Чибис провёл встречу с представителями Кандалакшских молодёжных организаций.

«Мы делаем ставку на вас, потому что если у вас будет мотивация менять мир вокруг, тогда и наша область будет расти и развиваться. Мне важно услышать ваше мнение, какие точки роста есть в вашем районе», – сказал губернатор вначале встречи.

Из важных задач ребята обозначили развитие лыжных трасс в черте города, создание комфортных условий для получения дополнительного образования, сделали акцент на развитии туризма в Кандалакшском районе и обновлении общественного транспорта.

Андрей Чибис также незапланированно посетил первую школу города, где пообщался с учениками и педагогами, пообедал в столовой.

В ходе рабочей поездки губернатор посетил единственный в мире алюминиевый завод, расположенный за Полярным кругом – РУСАЛ Кандалакша, который в следующем году отмечает 70-летний юбилей. Глава региона пообщался с коллективом предприятия, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.