В Кандалакше и Оленегорске пожарные боролись с огнем в зданиях

19 мая в 18.37 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г. Кандалакша ул. Пронина д. 20. В результате пожара в помещении обгорела мебель - диван и шкаф. На месте происшествия работало два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 4 единицы техники.

20 мая в 04.07 дежурные службы получили информацию о возгорании в здании по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира , д. 10. В результате пожара обгорела входная дверь. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 6 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.