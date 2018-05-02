В Кандалакше и Полярных Зорях инспекторы МЧС рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на водоемах в период ледохода

Государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка Кандалакши ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» в школах городов Кандалакша и Полярные Зори провели учебно-профилактические занятие на тему «Правила безопасного поведения в период ледохода».

В ходе занятий инспекторы «водных дорог» рассказали школьникам о том, как вести себя на льду водных объектов, как пользоваться спасательными средствами. Руководителям образовательного учреждения были вручены памятки по безопасности на льду и оказания помощи человеку, провалившемуся под лёд.