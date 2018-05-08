В Кандалакше местную жительницу арестовали за присвоение чужих денег

С заявлением в полицию обратилась местная жительница 1950 года рождения. Потерпевшая рассказала, что через терминал, расположенный в помещении банка, перевела деньги на счет своей банковской карты. Заявительница вставила в купюроприемник 2 купюры номиналом 5000 рублей, одну из которых банкомат не принял. Не заметив этого, пенсионерка покинула офис банка. После того, как на телефон потерпевшей пришло СМС-сообщение о зачислении денежных средств в сумме 5000 рублей, она вернулась в банк, но денег в купюроприемнике не обнаружила.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на терминале и в помещении банка, и выяснили, что за потерпевшей к банкомату подошла женщина.

По полученным приметам в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 46-летнюю местную жительницу. Подозреваемая призналась в содеянном и рассказала, что, увидев в банкомате забытую купюру, не раздумывая, решила присвоить деньги себе.

По факту кражи в отношении северянинки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде ареста, ущерб пенсионерке злоумышленница возместила.