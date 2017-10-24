В Кандалакше местный житель похитил неисправный автомобиль с трассы и сдал в металлолом

Несколько дней назад в полицию Кандалакши с заявлением о краже автомобиля обратился 43-летний житель Карелии.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что он следовал на автомобиле «ВАЗ» по автодороге «Кола». В Кандалакшском районе автомобиль сломался, и мужчина оставил его на обочине. Вернувшись через некоторое время, мужчина не обнаружил свой автомобиль на том месте, где его оставил. Северянин обратился в полицию с заявлением, сообщив, что стоимость похищенного автомобиля составляет 110 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» провели ряд специальных мероприятий и обнаружили автомобиль потерпевшего на пункте приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, кто сдавал автомобиль на металлолом, после чего установили и задержали 26-летнего кандалакшанина. Злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что похитил автомобиль с трассы с целью дальнейшего получения за него денег.

По факту кражи в отношении жителя Кандалакши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество изъято, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.