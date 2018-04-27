В Кандалакше местный житель с витрины торгового зала похитил товар

В дежурную часть полиции Кандалакши поступило сообщение от администратора магазина о том, что с витрины торгового зала неизвестный похитил товар и скрылся.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что юноша открыто похитил с витрины магазина энергетический напиток и несколько упаковок жевательной резинки. Его действия были замечены контролером торгового зала, при выходе из торговой точки он предложил злоумышленнику вернуть украденное, на что молодой человек ответил отказом. Злоумышленник применил силу в отношении сотрудника магазина, после чего скрылся.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего кандалакшанина, который позже признался в совершении кражи. Молодой человек нигде не учится, не работает.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время подозреваемый задержан за административное правонарушение.