В Кандалакше мужчина из хулиганских побуждений обстрелял из пневматики машину соседа

В отдел полиции Кандалакши поступило сообщение от одного из жителей города, который заявил о повреждении неизвестными лицами его автомобиля «Опель-Антара». По словам потерпевшего, машина была припаркована по месту проживания - возле дома по улице Восточной.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в результате действий злоумышленника повреждено лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Ущерб по предварительной оценке составил 21 тысяча рублей.

Оперативники опросили возможных свидетелей инцидента, отработали круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению. При проверке полученной информации сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Ранее судимый 34-летний житель города Кандалакша был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном подозреваемый признался и пояснил, что он и потерпевший являлись соседями по двору, неприязненных отношений между ними не было, выстрелы из пневматического оружия произвел из хулиганских побуждений.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. За порчу чужого имущества мужчину может ожидать лишение свободы на срок до двух лет.