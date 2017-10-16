В Кандалакше мужчина продал автомобиль подруги без ее ведома

В кандалакшскую полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что знакомый не возвращает принадлежащий ей автомобиль «Форд Фокус» стоимостью свыше 500 тысяч рублей.

Заявительница рассказала полицейским, что весной 2017 года она передала автомобиль своему сожителю во временное пользование. Мужчина часто пользовался транспортным средством, а летом уехал на машине в Мурманск с целью поиска работы. Через некоторое время подозреваемый вернулся в Кандалакшу и сообщил заявительнице, что когда он находился в Мурманске, машина сломалась и он оставил ее в автосервисе. Через некоторое время владелица автомобиля поинтересовалась, когда вернут транспортное средство. Несколько раз мужчина сообщал потерпевшей, что автомеханик переносит сроки возврата автомобиля под предлогом большой загруженности и что скоро машину вернут. В конце июня женщина написала заявление в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее неоднократно судимый 30-летний житель Кандалакши, который рассказал полицейским, что продал автомобиль, когда находился в Мурманске, а вырученные в счет продажи автомобиля денежные средства присвоил.

По факту в отношении безработного жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под арестом.