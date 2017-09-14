В Кандалакше на благоустройство центральной площади планируют потратить более 19 млн рублей

Более 19 миллионов рублей будет направлено в этом году на проведение работ по благоустройству центральной площади Кандалакши. 11 сентября между Отделом земельных, имущественных отношений и градостроительства администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша и фирмой ООО «Магнит» (г.Мурманск) был подписан муниципальный контракт на выполнение запланированных мероприятий.

В срок до 15 октября текущего года подрядная организация должна выполнить работы, входящие в перечень первого этапа капитальной реконструкции главной площади города.

В их числе: новая организация территории; расширение части площади; устройство трех автомобильных парковок на 55 автомобильных мест; установка новых скамеек, урн, мощение территории, устройство городской сцены, создание объектов благоустройства с применением в отделке современных материалов.

Всего в рамках проекта по благоустройству предусмотрено 8 этапов реконструкции площади. Их пошаговая реализация намечена на последующие годы.