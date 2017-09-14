«Норникель» увеличивает перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиалаРедакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.09.17 14:07

В Кандалакше на благоустройство центральной площади планируют потратить более 19 млн рублей

Более 19 миллионов рублей будет направлено в этом году на проведение работ по благоустройству центральной площади Кандалакши. 11 сентября между Отделом земельных, имущественных отношений и градостроительства администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша и фирмой ООО «Магнит» (г.Мурманск) был подписан муниципальный контракт на выполнение запланированных мероприятий.

В срок до 15 октября текущего года подрядная организация должна выполнить работы, входящие в перечень первого этапа капитальной реконструкции главной площади города.

В их числе: новая организация территории; расширение части площади; устройство трех автомобильных парковок на 55 автомобильных мест; установка новых скамеек, урн, мощение территории, устройство городской сцены, создание объектов благоустройства с применением в отделке современных материалов.

Всего в рамках проекта по благоустройству предусмотрено 8 этапов реконструкции площади. Их пошаговая реализация намечена на последующие годы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовал: 601 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
14.09.17 14:44
А говорили, что учреждения здравоохранения стали подключать с 1 сентября. А сейчас на дворе уже 14 число. Где-то опять дядя Вася - сантехник выпил и не проспался до сих пор?
Комментарий к новости:Мурманские активисты ОНФ возмущены отсутствием отопления и горячей воды в инфекционном отделении детской больницы
Антонина Петровна
14.09.17 14:18
Стыдоба, это облезлое здание говорит о том, какая у нас медицина и отношение властей к детям. Позор!
Комментарий к новости:Мурманские активисты ОНФ возмущены отсутствием отопления и горячей воды в инфекционном отделении детской больницы
андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
Комментарий к новости:Любуемся Мурманском с высоты полёта птиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВклады физлиц в банках РФ за 8 месяцев выросли на 5%, а прибыль банков выросла на 87%-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 10 копеек, евро снижается на 40 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика