В Кандалакше на форуме «Все зависит от тебя» наградили победителей конкурса проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни

В Кандалакше в рамках закрытия Мурманского регионального форума «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя» состоялась церемония награждения победителей конкурса проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучший проект антинаркотической направленности» и «Лучший проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни».

Участие в конкурсе приняли проектные команды из Мурманска, Кировска, города Полярные Зори, ЗАТО п. Видяево, Кандалакши, Кольского и Ковдорского районов.

По итогам конкурса определены победители и призеры: в номинации «Лучший проект антинаркотической направленности» - 1 место – Светлана Урошникова (Ковдорский район), проект «Я в теме»; 2 место – Инга Краф (Кандалакша), проект «Шаг за шагом»;3 место – Наталья Аболемова (Кольский район), проект «Выйди из тени». В номинации «Лучший проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни» - 1 место – Артем Селиверстов (Ковдорский район), проект «Испытай себя в Ковдоре»; 2 место – Надежда Салова (Кировск), проект «Здоровый педагог – здоровое поколение»; 3 место – Юлия Шокина (Мурманск), проект «Питание как основа здоровья».