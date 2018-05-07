В Кандалакше навели чистоту на улицах города

4 мая 2018 года в Кандалакше состоялся общегородской субботник. К наведению чистоты на подведомственной территории присоединись, в том числе, сотрудники администраций Кандалакшского района и городского поселения Кандалакша. Также в этот день, силами специалистов была убрана территория возле гостиницы «Сполохи».



Кроме того, к санитарной очистке подключились многие предприятия и учреждения Кандалакши - ООО «Гермес», филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», АО «МОЭСК», а также управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и жители нашего города. Уже собраны и вывезены десятки мешков с травой и мелким мусором.

Основная часть субботников намечена на текущие дни.