В Кандалакше неработающий северянин украл из нежилой квартиры телевизор, холодильник и спортивный инвентарь

В дежурную часть полиции с заявлением о краже имущества обратился 22-летний местный житель. По словам потерпевшего, ему причинен ущерб на сумму 40 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что он использовал нежилую квартиру, расположенную в доме, подлежащем сносу, в качестве склада. За последние две недели из квартиры в третий раз похищают различное имущество. В этот раз пропали телевизор, холодильник и спортивный инвентарь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были опрошены возможные очевидцы преступления, определен круг лиц, которые могли что-либо знать о ситуации, связанной с хищением.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Кандалакши 1987 года рождения, который сознался в содеянном. Злоумышленник рассказал стражам порядка, что он не работает, нуждается в денежных средствах. Зная, что нежилой дом подлежит сносу, он проник в одну из квартир, погрузил похищенное имущество в автомобиль и вывез с целью дальнейшей продажи.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража», злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В ходе осмотра похищенное имущество изъято. За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Стоит отметить, что злоумышленники, совершившие две предыдущие кражи стражами порядка установлены и задержаны.