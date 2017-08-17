В Кандалакше открыли плавательный сезон в бассейне

Вчера кандалакшский бассейн возобновил свою работу после технологического перерыва, который длился 2 месяца. За это время на объекте проведены необходимые мероприятия по обслуживанию оборудования, плановая санитарная обработка чаши бассейна и вспомогательных помещений.

Системы отопления и вентиляции, состояние микроклимата и проверены на соответствие санитарным нормам и правилам эксплуатации.

Режим работы бассейна пока останется прежним, сообщает администрация муниципалитета, изменения планируются с 1 сентября. О них будет сообщено заранее.