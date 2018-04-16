В Кандалакше открывается передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж»
17 апреля в Музее истории города Кандалакши (ул. Первомайская, 40) начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж».
Временная экспозиция посвящена 70-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Советском Заполярье. На выставке представлены редкие фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, рассказывающие о ходе военных действий по защите Заполярья, представлены все рода войск, принимавшие участие в обороне края.
Посетители увидят информационные плакаты: «Пограничники Арктики», «Заполярный плацдарм», «Верманский рубеж», «Партизаны Заполярья», «Транспортные отряды», «Непобедимый Мурманск», «Тыл – фронту», «Герои Северного флота», «Гранитный линкор», «Помощь союзников», «Октябрь 1944. Петсамо-Киркенесская наступательная операция».
Выставка работает до 31 мая.