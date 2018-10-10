В Кандалакше отремонтировали почтовое отделение

В Кандалакше после проведенных ремонтных работ возобновило работу отделение почтовой связи на улице Новая, 12.

Около двух месяцев отделение почтовой связи было закрыто на ремонт. В ходе модернизации заменены окна, двери, установлена система кондиционирования, охранно-пожарная сигнализация. Современный ремонт удачно дополнен новой мебелью, а также новым оборудованием.

Для маломобильных групп населения в отделении созданы условия «безбарьерной среды». Произведен ремонт входной зоны с применением технологий, адаптирующих вход в отделение для людей с ограниченными возможностями. Вход оборудован пандусом с поручнями, оснащен стендом с информацией о работе отделения на шрифте Брайля, тактильными покрытиями для слабовидящих клиентов.

В новом клиентском зале 2 универсальных операционных окна. Почтовое отделение обслуживает около 5 000 человек.