В Кандалакше пенсионерка перечислила мошенникам около 140 тысяч рублей, рассчитывая получить компенсацию за БАДы

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратилась 78-летняя местная жительница с заявлением о хищении у неё около 140 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что на телефон пенсионерки позвонил неизвестный и поинтересовался, приобретала ли она БАДы. Северянка рассказала собеседнику, что действительно покупала рекламируемые препараты. Звонивший сообщил, что данные лекарства оказались поддельными, их распространители задержаны и привлечены к ответственности. Пожилой женщине, по словам собеседника, положена компенсация - возврат потраченных денежных средств и возмещение морального вреда, - однако ей необходимо оплатить услуги адвоката и расходы по переводу денежных средств.

После того, как пенсионерка перевела 137,5 тысячи рублей на указанный расчетный счёт, ей вновь позвонил неизвестный и сообщил, что женщина должна перевести ещё 165 тысяч рублей. Потерпевшая отправилась в банк и обратилась к работнику банка для оформления перевода. Представитель банка предупредила женщину о многочисленных случаях мошенничеств и посоветовала пенсионерке обратиться в полицию для проверки информации. Придя в полицию, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.