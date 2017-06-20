В Кандалакше по инициативе руководства филиала «Оборонлеса» проведён турнир по страйкболу

В целях популяризации и развития военно-прикладных видов спорта, военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки её к службе в Вооруженных Силах, на территории Хвойного филиала «Оборонлеса» Минобороны России в Кандалакше проведена первая игра по страйкболу.

Игра прошла в Горском участковом лесничестве. В ней приняли участие команды, представляющие города Мурманской области: «Ударная сила» (г.Кандалакша), «Север» (г.Полярные Зори), «Солдаты фортуны» (г. Ковдор), «Медузы» (г.Кировск).

«Грядущее десятилетие обозначено президентом России Владимиром Путиным как десятилетие детства. Одним из важнейших аспектов в работе с подрастающим поколением является военно-патриотическое воспитание, профессиональное самоопределение и подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах. Игровая форма страйкбола прекрасно служит всем этим целям», –- подчеркнул директор Хвойного филиала «Оборонлеса» Владимир Климов.