В Кандалакше подведены итоги рейда «Бутылочка»

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» регулярно проводятся мероприятия по массовой проверке водителей на предмет нахождения в состоянии опьянения.

Очередное мероприятие прошло в минувшие выходные на 102-м км автодороги «Умба-Кандалакша». За время проведения рейда автоинспекторы выявили ряд грубых нарушений, к примеру, 2 водителя управляли автомобилями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1 водитель передал право управление транспортным средством лицу, находившемуся в нетрезвом состоянии. Было составлено 2 административных материала на водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея права управления.