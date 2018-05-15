В Кандалакше подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка»

По итогам мероприятия в Кандалакше 5 водителей, управляющих автомобилями, тонированными с нарушениями, привлечены к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, создает угрозу безопасности дорожного движения, значительно ухудшает видимость, особенно в темное время суток и пасмурную погоду, что может стать одной из причин дорожно-транспортного происшествия.