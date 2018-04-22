В Кандалакше полицейские встретились с пожилыми людьми в рамках мероприятия «Пешеход»

Сотрудники Госавтоинспекции города Кандалакши в рамках областного профилактического мероприятия «Пешеход» посетили городской центр социального обслуживания населения и в очередной раз напомнили пенсионерам о правилах поведения на проезжей части.

Дети и пожилые граждане являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Например, пожилым людям часто сложно адаптироваться к большому количеству автомобилей на дороге, поэтому риск попасть в дорожно-транспортное происшествие увеличивается. Поэтому автоинспекторы Заполярья регулярно проводят мероприятия, направленный на профилактику аварийности с участием этой категории пешеходов.

В рамках встречи полицейские рассказали присутствующим о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов, которые произошли на территории Кандалакшского района за последнее время. Также напомнили о том, что не только при переходе проезжей части необходимо быть предельно внимательными и осторожными, но и при движении по дворовым территориям. Ведь именно во дворах нередкими бывают случаи, когда водитель, управляя транспортным средством, при движении задним допускает наезд на пешехода.

Пенсионеры не остались равнодушными к проведенной встрече и изъявили желание помочь автоинспекторам в борьбе с аварийностью на дорогах, изготовив светоотражающие элементы для воспитанников детского городского приюта. Для того, чтобы юные пешеходы всегда были заметны на дорогах, пожилые люди собственноручно из светоотражающей пленки сделали множество светоотражателей, которые в дальнейшем подарят детям.