В Кандалакше полицейскими из незаконного оборота изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тысяч рублей

В отдел полиции города Кандалакша поступило сообщение от работников супермаркета, расположенного по ул. Новая. Они заявили о том, что ими обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. Денежной купюрой за покупку товара расплатился один из посетителей.

Изъятая купюра с признаками подделки была направлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан по месту жительства неработающий мужчина 1986 года рождения.

Специалистами было установлено, что купюра не соответствуют ГОСТу и не выполнена производством ФГУП «ГОЗНАК». При её изготовлении был применен способ струйной печати четырёхцветного струйного принтера.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. За изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств, в соответствии с данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе расследования устанавливаются возможные дополнительные эпизоды изготовления фальшивок и источник их производства.