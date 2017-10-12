В Кандалакше полицейскими раскрыта кража двухлетней давности

Осенью 2015 года в дежурную часть кандалакшской полиции обратился 41-летний местный житель, который сообщил, что из принадлежащего ему строящегося дома похищено имущество на сумму свыше 42 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что неустановленное лицо через окно проникло в дом и похитило бензогенератор, автомагнитолу, два набора посуды. Сотрудниками полиции был произведен осмотр места происшествия, опрошены возможные очевидцы преступления. Установить местонахождение злоумышленников по горячим следам не удалось.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В результате длительной работы по раскрытию серии краж из гаражей и частных домов сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» установили, что хищение имущества совершил 20-летний житель Кандалакши, арестованный за совершение аналогичных преступлений.

Молодой человек признался в совершении кражи и пояснил полицейским, что длительное время он не работал, нуждался в денежных средствах, поэтому совершал хищение имущества со строящихся домов, дач, гаражей с целью последующей продажи вещей случайным людям. Злоумышленник присматривался к такого рода объектам и при возможности свободного доступа проникал в них.

За содеянное молодого человека ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.