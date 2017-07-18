В Кандалакше проходят мероприятия программы для волонтеров «Нескучные каникулы»

В Кандалакше на базе сектора по работе с молодёжью «Содействие» стартовали мероприятия программы для волонтеров «Нескучные каникулы» – интенсивного курса тренингов, семинаров и мастерских, направленного на развитие добровольческого движения и рассчитанного на 12 дней. Для участников программы – юношей и девушек до 20 лет – это уникальная возможность получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от опытных кураторов.

На открытии программы состоялись презентации отрядов, сформированных из новичков добровольческого движения Кандалакши. Участников программы напутствовали представители отдела по делам молодежи регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям и Центра содействия социальному развитию молодёжи «Гармония». Кураторами отрядов стали волонтеры сектора по работе с молодёжью «Содействие», они же подготовили основную часть мероприятий программы.

Программа «Нескучные каникулы» продлится по 29 июля. Организаторы – Центр содействия социальному развитию молодёжи «Гармония» совместно с Кандалакшской местной молодежной общественной организацией по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение».