В Кандалакше прокуратура потребовала отремонтировать городские дороги

Прокуратурой г.Кандалакши совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» была проведена проверка обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

В ходе проверки на ул.: Чкалова, Шевчука, Кандалакшское шоссе, Объездная в гп.Кандалакша были обнаружены выбоины, размеры которых превышают допустимое значение, что затрудняет движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

Напомним, пунктом 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93, утвержденного постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221, определены предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п., которые не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление о возложении на МКУ «Управление городским хозяйством» обязанности устранить нарушения правил безопасности дорожного движения.