В Кандалакше прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства при содержании автомобильных дорог

Прокуратурой города Кандалакши проведена совместная с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» выездная проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на территории г.п. Кандалакша в деятельности администрации г.п. Кандалакша Кандалакшский район.

Проведенной проверкой установлено наличие снежного вала на тротуаре, наличие келейности глубиной 7 см , не проведение очистки остановочных пунктов. Вдоль тротуара от съезда к дому 44 до съезда к дому 26 по ул. Первомайская отсутствует пешеходное ограждение, отделяющего пешеходов от проезжей части, что предусмотрено п. 4.5.1.9 ГОСТ Р 52766-2007.

Посадочные площадки на остановочных пунктах, находящихся в г.п. Кандалакша, с учётом климатических условий должны быть оборудованы автопавильонами закрытого типа.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении ГОСТ Р 52766-2007 на остановочном пункте улица Уверова, расположенном вдоль д. 11 по ул. Первомайская, а также на остановочных пунктах улица Хлебозавод отсутствуют автопавильон для пассажиров и скамья.

В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которое рассмотрено, удовлетворено, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении МКУ «УГХ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.