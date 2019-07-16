В Кандалакше проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в лесном массиве человеческого черепа

15 июля в следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве на расстоянии 1,5 км от автодороги Кандалакша – Полярные Зори скелетированного черепа неизвестного человека.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России. Организовано обследование прилегающей территории, в ходе которого иных фрагментов костей человека не обнаружено.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, анализируются данные о пропавших без вести в прилегающих районах. Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза, решается вопрос о проведении генетической экспертизы.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.