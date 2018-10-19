В Кандалакше пройдет областной смотр-конкурс театральных коллективов «Волшебные крылья»

20 октября в 10.00 во Дворце культуры «Металлург» (г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, 1а) начнется областной смотр-конкурс театральных кружков, любительских объединений, театральных студий и театров «Волшебные крылья».

Свои работы на суд жюри представят восемь театральных коллективов из городов Полярный, Мончегорск, Кандалакша, Мурманск, Североморск и Полярные Зори. Самодеятельные артисты представят одну постановку: спектакль, инсценировку или сценку, основой которой является сказка для детей в номинациях «Лучшее режиссерское решение», «Лучшая сценография», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшие костюмы», «Лучшее исполнение роли» и «Лучший актерский ансамбль».

Победителям конкурса будут вручены дипломы лауреатов I, II и III степени, памятные сувениры и специальные дипломы. Обладателем Гран-при станет коллектив, который наберет наибольшее количество баллов.

Областной смотр-конкурс «Волшебные крылья» проводится с целью развития и поддержки самодеятельного театрального искусства Мурманской области. Учредителем является Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.