В Кандалакше с помощью господдержки будет реализован проект «Вокзал для двоих»

В ноябре текущего года проект кандалакшанки Натальи Минкиной «Вокзал для двоих» стал победителем областного конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

Проект получил самую высокую рейтинговую оценку из 67 заявок со всей Мурманской области. Решением конкурсной комиссии победителями признаны 9 заявителей. Все они смогут получить государственную поддержку в размере до 500 тысяч рублей каждый.

Мини-отель «Вокзал для двоих» (с собственным кафе) будет располагаться на привокзальной площади Кандалакши в отдельно стоящем 1-этажном здании (бывшее помещение автовокзала). Отель рассчитан на 9 номеров разной категории, в том числе предусмотрен номер для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отель ориентирован на клиента, который ценит удобное месторасположение и свой бюджет.

Открытие мини-отеля запланировано на середину декабря текущего года.