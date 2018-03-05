В Кандалакше северянин решил расплатиться за покупки в магазине купюрой «Банка приколов»

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров города мужчина пытается расплатиться поддельной денежной купюрой достоинством 5 тысяч рублей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили сотрудников центра, а также свидетелей произошедшего из числа посетителей.

Кассир торгового центра рассказала, что неизвестный мужчина, который приобрел алкоголь и продукты, передал ей в качестве оплаты за товар купюру «Банка приколов». Сотрудница магазина сразу же обнаружила на купюре надпись «Не является платежным средством», пригласила сотрудников охраны магазина и вызвала полицию.

Подозреваемый 55-летний житель Кандалакши, задержанный на месте происшествия, признался в совершении преступления и рассказал, что собрался пойти в гости к знакомым отметить праздник. Денежных средств не было и северянин решил попробовать расплатиться в магазине пятитысячной купюрой, выпущенной для розыгрышей.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.