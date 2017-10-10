В Кандалакше северянка украла у пенсионера деньги и документы

В полицию Кандалакши с заявлением о краже обратился 55-летний местный житель. По словам заявителя, при неизвестных обстоятельствах у него пропало портмоне, в котором находились 12 тысяч рублей и документы на автотранспорт.

Оперативники опросили мужчину и выяснили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать гостью заявителя. Потерпевший рассказал, что пару дней назад на улице к нему обратилась женщина с просьбой оказать ей транспортную услугу. Между ними завязался разговор, пенсионер пригласил женщину к себе в гости. После распития спиртных напитков мужчина уснул, а утром обнаружил пропажу денег и документов. В полицию обратился не сразу, думая, что портмоне утерял на улице.

Сотрудниками уголовного розыска за совершение преступления была установлена и задержана 34-летняя кандалакшанка. Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что когда находилась у потерпевшего дома, увидела, где находится портмоне. Воспользовалась моментом, когда за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение денежных средств. Похищенные деньги женщина потратила на собственные нужды, документы выбросила.

По факту кражи в отношении безработной, ранее не судимой северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, в отношении нее избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.