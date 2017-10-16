В Кандалакше сосед по квартире нанес мужчине несколько ударов ножом

В отдел полиции города Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 45-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого колото-резаного ранения грудной клетки, шеи, головы.

Оперативники опросили потерпевшего и установили, что ножевые ранения ему причинил его сосед по квартире. Незамедлительно нарядам полиции была дана ориентировка на розыск подозреваемого. Сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый за совершение тяжкого преступления безработный кандалакшанин 1968 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном и рассказал полицейским, что в ходе распития спиртных напитков у него возник конфликт с соседом, в ходе которого подозреваемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.