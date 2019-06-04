В Кандалакше состоялось заседание по проектированию природного парка «Кутса»

Заказник «Кутса» располагается на юго-западе Мурманской области возле границы с Финляндией в бассейнах рек Кутса и Тумча. На его территории площадью 52 тысячи гектаров отмечено более 100 видов сосудистых растений, около 50 видов лишайников, столько же мохообразных и около 20 видов животных, занесенных в Красные книги России и Мурманской области. Кроме того, это уникальный район малонарушенных северотаёжных лесов.

Реорганизация заказника «Кутса» – проект, реализуемый в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и Баренц-отделением Всемирного фонда дикой природы. Принимая во внимание возможность зонирования территории в границах природного парка, его организация позволит не только выполнять природоохранные и рекреационные задачи, но и учесть интересы природопользователей.

В ходе рабочей встречи обсуждались границы особо охраняемой природной территории и ее функциональных зон с заинтересованными сторонами. По результатам рабочей встречи принято решение об обмене предложениями по границам и зонированию природного парка, а также о проведении в дальнейшем серии консультаций с природопользователями для всестороннего учёта их интересов.