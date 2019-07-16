В Кандалакше состоялся мастер-класс «Основы экспортной деятельности»

В Кандалакшском яхт-клубе прошел мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров Кольского Беломорья, участниками которого стали представители 10 компаний.

В рамках мастер-класса генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» Юрий Шурыгин рассказал о современных практиках выхода на международные рынки, инновационных методах взаимодействия с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, а также отметил основные возможности использования новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

Кроме того, все участники мероприятия получили индивидуальные консультации с учетом профиля деятельности.