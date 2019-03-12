В Кандалакше состоятся Всероссийские соревнования по натурбану 59-го Праздника Севера

15 и 16 марта на санной трассе спортивной школы города Кандалакши будут разыграны личные и командные призы всероссийских соревнований по натурбану 59-го Праздника Севера (12 лет и старше). За победу в одиночных заездах и заездах двухместных экипажей борьбу поведут 42 юных саночника из города Кандалакши и 1 участник из города Москва.

Церемония открытия соревнований – 16 марта в 11.00, начало соревнований в 11.30.

Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся. Абсолютные победители соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 59 Праздника Севера ООО «Кандалакшский морской торговый порт».

Церемония награждения состоится 16 марта в 16.30 по адресу: г. андалакша, ул. Первомайская, 34, администрация муниципального образования Кандалакшский район.