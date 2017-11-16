В Кандалакше сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Мурманской области получили информацию о срабатывании тревожной сигнализации в магазине, расположенного на улице Мурманской в Кандалакше. Экипаж группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия.

К правоохранителям обратилась работница магазина и рассказала, что двое граждан, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя агрессивно и выражаются в адрес посетителей нецензурной бранью.

Росгвардейцы задержали дебоширов и в ходе установления их личности выяснили, что один из мужчин находится в федеральном розыске.