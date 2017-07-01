В Кандалакше стартовали два проекта по профилактике нарушений правил дорожного движения

В июне в Кандалакше стартовали сразу два проекта Кандалакшской местной молодёжной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» по профилактике нарушений правил дорожного движения, ставших победителями регионального конкурса Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области среди проектов по предупреждению опасного поведения на дороге.

Первым стартовал проект «Мы за безопасность на дорогах». В рамках указанного проекта проведён конкурс рисунков 2 июня в посёлке Зеленоборский на базе Детской школы искусств № 2.

А в Кандалакше проект стартовал уже 16 июня на базе школы № 19. Участникам было предложено изобразить то, что они знают о правилах дорожного движения. Каждый ребёнок смог проявить свои творческие таланты и все работы получились своеобразными, яркими и красивыми. По окончании конкурса состоялся просмотр всех рисунков и ребята зарядились положительными эмоциями. Даже плохая погода не смогла испортить красочный праздник.

19 июня на базе лагеря школы № 19 стартовал проект «Изучаем ПДД – играя». Данный проект предполагает изучение правил дорожного движения через настольные игры, а пиком проекта станет проведение чемпионата по большой баннерной игре на знание Правил дорожного движения. Первым участникам была предложена станционная игра, во время прохождения которой ребята смогли ответить на различные вопросы, расставить и изучить знаки, поиграть в настольные игры по правилам дорожного движения.