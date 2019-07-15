В Кандалакше сторож предприятия превратился в злоумышленника

В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что за медицинской помощью обратился местный житель. У мужчины имелись телесные повреждения в виде ушибленных ран головы. Врачи квалифицировали травмы, как повлекшие легкий вред здоровью.

Полицейские опросили мужчину и установили, что телесные повреждения ему причинил сторож предприятия, на котором работает потерпевший.

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в избиении и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что работает сторожем на предприятии. Во время вечернего обхода мужчина заметил, что на территории находится посторонний. Сторож попросил незнакомца покинуть территорию, на что тот ответил категорическим отказом. Между мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый схватил кусок железной арматуры, валявшийся рядом, и нанес им несколько ударов потерпевшему.

Потерпевший покинул место конфликта и смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.