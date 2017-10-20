В Кандалакше в 10 управляющих организациях прокуратура выявила нарушения требований жилищного законодательства в части надлежащего содержания кровель многоквартирных домов

Прокуратурой Кандалакши проведена проверка содержания общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда определены правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170.

В силу пункта 4.6.4.10 правил стальные скатные кровли (особенно свесы) и желоба следует покрывать специальными составами, предотвращающими образование наледей.

В ходе проверки установлено, что 10 управляющими организациями города при подготовке многоквартирных домов со скатными стальными кровлями к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г. обработка кровель специальными составами, предотвращающими образование наледи, не производилась.

По результатам проведенной проверки руководители управляющих организаций предостережены прокурором города о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства.