В Кандалакше в Международный день защиты детей «Дарят улыбки»

Кандалакша собирается ярко отметить Международный день защиты детей. 1 июня в 11 часов на площадке у ГКЦ «Нива» состоится праздник «Здравствуй лето!», во время которого пройдёт фестиваль рисунков на асфальте, в кинотеатре в 11.20 начнётся показ многосерийного киножурнала «Мульт в кино».

С 13 часов праздничные мероприятия переместятся в торгово-развлекательный комплекс «Каскад-Парк», где будет проведена игровая программа «Ура! Каникулы!», а в 14.00 на спортивной площадке на ул. Данилова, 54 юные северяне примут участие в развлекательной программе «Дарим улыбки».

В 17 часов на площадь у ДК «Металлург» состоится большой детский праздник «Сохраним планету», во время которого коллективы самодеятельности выступят с праздничным концертом, в это же время будут работать детские игровые и тематические поляны: «Город мастеров», детский «ФриМаркет», карусель, батуты.