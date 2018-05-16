В Кандалакше в рамках операции «Пешеход» прошел танцевальный флешмоб

В Кандалакше на регулируемом пешеходном переходе участницы танцевального коллектива «Десяточка» провели эффектный флешмоб. Во время работы секции светофора, разрешающей движение пешеходам, девушки исполняли короткую хореографическую зарисовку. Таким образом танцовщицы привлекали внимание водителей к необходимости пропускать пешеходов.

Работа также велась и с пешими горожанами. В то время как девушки исполняли танец, волонтеры и инспекторы ГИБДД проводили профилактические беседы с пешеходами, в которых объясняли, что обязанность соблюдать правила дорожного движеня есть не только у водителей. Особенное внимание уделялось правилам безопасности на дворовой территории, поскольку именно там пешеход чувствует себя в наибольшей безопасности и теряет бдительность. Волонтеры объяснили северянам, что удар о капот автомобиля даже при невысокой скорости его движения будет достаточно сильным для того, чтобы получить серьезную травму. Кроме того, нередки случаи, когда человек из-за недостаточной сосредоточенности на движении попросту спотыкается на проезжей части и падает под колеса едущего автомобиля, фактически принимая на себя вес транспортного средства.

Для закрепления результатов беседы волонтеры и дорожные полицейские вручали гражданам листовки, где тезисно была отображена озвученная информация.