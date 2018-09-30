Родное правительство, предложив увеличивать МРОТ ежегодно, не даст нам умереть!ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Необычные праздники последней недели сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.09.18 08:25

В Кандалакше в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реконструировали центральную площадь

В Кандалакше 29 сентября  состоялись торжества по случаю завершения реконструкции центральной городской площади, выполненной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Поздравляя кандалакшан от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что 12 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета, – весомая поддержка проекта региональным правительством. Кроме того, на реконструкцию были привлечены средства федерального, местного бюджетов и из внебюджетных источников.

«Приятно видеть, как кандалакшане воодушевлены изменениями в городе. В ближайшие пять лет предстоит сделать ещё очень много», – подчеркнул чиновник.

Обновленной площади вскоре дадут новое название. Какое именно, предстоит определить по итогам голосования жителей, которое проходило во время празднования.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Галина Нарыжная
29.09.18 11:23
Проживаю по ул. Хлобыстова 16/3 обращалась в УК Севжилтрест 2 раза, результата нет, причём в самом подъезде 2 батареи уже неделю горячие, к.т. в квартирах нет отопления, а в подъезде есть????? конт. т
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
ДМИТРИЙ
29.09.18 09:37
героев рыбачьего 71 сегодня 29 09 18 отопления НЕТ НИГДЕ в квартире что за черти работают на улице минус
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
NazarPervobytnyi
28.09.18 13:53
Защитники Природы со всего мира против рождаемости. Они пришли к выводу, что человек - это глупое и опасное животное на планете. Чем больше людей тем больше беды и разрушения повсюду. Весь мир страда
Комментарий к новости:Норвежские и российские экологи вместе выступают против сбросов отходов горнодобывающих компаний Королевства в фьорды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Когда зовёт сердце». Художественный сериал, 5 серия (12+)
-PRO ДеньгиБанк России предупреждает россиян о появлении в стране финансовой пирамиды-PRO ВалютуКурс евро снизился на 81 копейку, доллара - почти на 25 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыРодное правительство, предложив увеличивать МРОТ ежегодно, не даст нам умереть!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 220 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика