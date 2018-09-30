В Кандалакше в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реконструировали центральную площадь

В Кандалакше 29 сентября состоялись торжества по случаю завершения реконструкции центральной городской площади, выполненной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Поздравляя кандалакшан от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что 12 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета, – весомая поддержка проекта региональным правительством. Кроме того, на реконструкцию были привлечены средства федерального, местного бюджетов и из внебюджетных источников.

«Приятно видеть, как кандалакшане воодушевлены изменениями в городе. В ближайшие пять лет предстоит сделать ещё очень много», – подчеркнул чиновник.

Обновленной площади вскоре дадут новое название. Какое именно, предстоит определить по итогам голосования жителей, которое проходило во время празднования.