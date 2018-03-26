В Кандалакше великовозрастный сынок украл из родного дома ноутбук

В дежурную часть полиции с заявлением о краже ноутбука стоимостью 13 тысяч рублей обратился кандалакшанин. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что пропавшим планшетом пользовались все члены его семьи. Находился гаджет в свободном доступе – как правило, лежал на столе в гостиной. Также мужчина пояснил, что в последнее время посторонних в квартире не было.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего сына потерпевшего, который признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал стражам порядка, что злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает, нуждается в денежных средствах, планшета похитил с целью продажи. Похищенное имущество он сбыл за 1500 рублей.

В отношении ранее не судимого северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ «Кража», злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.