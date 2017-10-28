В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранного гражданина

Летом 2017 года 27-летняя жительница Кандалакши, выступая принимающей стороной для гражданина Республики Кыргызстан, осуществила постановку иностранного гражданина 1984 года рождения на учет по месту пребывания в жилом помещении без намерения предоставить мужчине жилую площадь в принадлежащей ей квартире. Однако уведомление о прибытии иностранного гражданина женщина направила в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Кандалакшский».

В ходе проведения операции «Иностранец» сотрудники кандалакшской полиции провели осмотр квартиры, опросили соседей и установили, что иностранный гражданин в указанной квартире не проживает.

По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина в отношении ранее не судимой кандалакшанки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде.