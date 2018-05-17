В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту регистрации подставной фирмы

В ходе проведения оперативных мероприятий у сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» и представителей ИФНС России по городу Кандалакша возникло подозрение в том, что зарегистрированное летом 2017 года общество с ограниченной ответственностью является так называемой фирмой-однодневной, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В ходе проверки полицейские установили, что представивший в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации юридического лица житель Кандалакши заведомо знал, что представляемые им сведения являются недостоверными. Кандалакшанин представил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Созданная в июле 2017 года фирма деятельность, заявленную в документах на регистрацию юридического лица, не осуществляла и фактически являлась подставной.

Собранные оперативниками доказательства в ходе проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об уголовной ответственности за предоставление документов в налоговые органы для регистрации подставных юридических лиц.