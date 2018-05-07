В Кандалакше выявлены нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Прокуратурой города Кандалакша проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В ходе проведенной проверки установлено, что ИП Кветко В.Н., ИП Мацей В.Д., ООО «Гарант-Авто», осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, не обеспечили транспортные средства звуковым информированием.

По результатам проверки прокурором города в адрес индивидуальных предпринимателей и руководителя ООО «Гарант-Авто» направлены представления об устранении нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.