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Мурманская область. Арктика11.05.18 12:19

В Кандалакше задержали 21-летнего местного жителя за сбыт наркотических средств

Сотрудники Линейного отдела полиции на транспорте в Кандалакше в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о том, что на территории города посредством закладок в тайники неизвестным лицом сбываются наркотические средства.

Один тайник полицейские обнаружили под скамейкой на автобусной остановке в районе привокзальной площади. Экспертиза показала, что в тайнике находился героин массой 0,238 грамма. Еще один тайник с метадоном массой 0,231 грамма был найден полицейскими в подъезде жилого дома.

По подозрению в организации сбыта наркотических средств и психотропных веществ транспортные полицейские задержали 21-летнего местного жителя. В ходе обыска по месту жительства безработного молодого человека оперативники обнаружили расфасованные и приготовленные к сбыту наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере. Всего в результате проведенной сотрудниками полиции операции из незаконного оборота изъято 7,299 грамма героина, 49,31 грамма гашиша, 54,85 грамма амфетамина и 1,244 грамма МДМА. Два факта сбыта наркотиков посредством закладок были задокументированы полицейскими.

Подозреваемый признался, что посредством известного мессенджера ему поступило предложение заработать путем продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории Кандалакши. Он приобрел у неустановленного лица наркотики, после чего посредством этого же мессендера распространил предложения о сбыте.

По факту в отношении ранее не судимого молодого человека следователем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый помещен под стражу.

 

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