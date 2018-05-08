В Кандалакше задержали двух подростков за кражу телефонного кабеля

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился сотрудник предприятия. По его словам, неизвестные похитили 180 метров кабеля, общая стоимость украденного составляет около 7 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, произвели осмотр, в результате которого в отдалении от места происшествия обнаружили украденный кабель, припрятанный злоумышленниками. Стражи порядка решили подождать, не вернутся ли похитители забрать его.

Через некоторое время за кабелем пришли двое несовершеннолетних 2001 и 2000 годов рождения. Подростки сразу признались в совершении кражи и пояснили полицейским, что совершили хищение кабеля с целью последующей продажи. О том, что их может ожидать уголовная ответственность, юноши не задумывались.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное ранее не судимых подростков может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении них избрана мера пресечения – присмотр за несовершеннолетним.