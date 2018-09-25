В Кандалакше задержан 30-летний горожанин, подозреваемый в убийстве своей знакомой

20 сентября текущего года из дежурной части отдела полиции в следственный отдел по городу Кандалакша СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в квартире по улице Восточная в городе Кандалакше обнаружено тело женщины. На место происшествия выехала следственно – оперативная группа в составе сотрудников полиции, следователей территориального отдела и следователя – криминалиста СУ СК России по Мурманской области.

Следователем проведен осмотр тела погибшей, на котором обнаружены телесные повреждения в виде колото-резанных ран в области грудной клетки. В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории дома изъяты следы преступления. Орудие преступления, которым мог быть причинен комплекс указанных телесных повреждений, ни в квартире, ни на прилегающей к дому территории не обнаружено.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, благодаря качественной и надлежащей организации работы следователей и криминалистов на месте происшествия, умелому взаимодействию с оперативными сотрудниками полиции, в этот же день по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина – житель Кандалакши, 1988 года рождения. Следователем СК России с задержанным проведены следственные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Предварительно установлено, что в ночь с 19 на 20 сентября злоумышленник, находясь в одной из квартир по улице Восточная Кандалакши, затаив обиду и злость на свою знакомую, связанные с отказом последней в интимных отношениях, схватил кухонный нож и нанёс им женщине не менее 9 ударов в область груди слева – в область сердца. От полученных ранений потерпевшая, 1967 года рождения, скончалась на месте. После чего мужчина с места преступления скрылся, следы преступления уничтожил, а орудие преступления выкинул.

Позже, благодаря грамотной работе сотрудников криминалистики удалось обнаружить орудие преступления – нож, который злоумышленник выбросил после совершения преступления.

Следователем подозреваемому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, выясняются мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.