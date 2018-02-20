В Кандалакше задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины

В конце прошлого года в отдел полиции города Кандалакши поступило сообщение о том, что в одной из квартир был обнаружен труп пожилой женщины. Полицейские установили личность погибшей, ей оказалась хозяйка квартиры 1936 года рождения. Тело женщины находилось в ванной, наполненной водой, причиной смерти пенсионерки явилась механическая асфиксия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось получить информацию о том, что к убийству может быть причастен недавно освободившийся из мест лишения свободы местный житель 1966 года рождения. Оперативники установили, что неоднократно судимый подозреваемый ранее отбывал наказание в местах лишения свободы вместе с сыном погибшей. После освобождения мужчина часто посещал знакомого и его мать по месту жительства.

Сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве, после чего данный гражданин был передан сотрудникам следственного отдела по городу Кандалакши СУ СК России для проведения следственных действий, направленных на сбор доказательной базы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянина, ранее судимого за убийство, СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство». Подозреваемый арестован.