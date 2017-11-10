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Мурманская область. Арктика10.11.17 11:14

В Кандалакшском районе на дороге погиб пешеход, водитель, совершивший ДТП, скрылся

10 ноября около 00 часов 05 минут на 1139 км автодороги «Кола» в Кандалакшском районе по предварительной информации неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на мужчину (1984 года рождения), который находился на проезжей части дороги. Водитель с места ДТП скрылся.

В результате происшествия пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 841 нарушение Правил дорожного движения. 55 нарушений допущено пешеходами, 1 – несовершеннолетними, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителей.

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